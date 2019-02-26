ترامب يغادر الولايات المتحدة للقاء كيم في فيتنام

2019/02/26 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب واشنطن اليوم الاثنين متوجها إلى فيتنام لعقد قمة تاريخية ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون اون، مؤكدا أنه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

وغادر ترامب على متن الطائرة الرئاسية «اير فورس وان» من قاعدة اندروز عند الساعة 12.34 مساء (17.34 توقيت غرينتش) متوجها إلى القمة التي ستعقد في هانوي الأربعاء والخميس.وقبل مغادرته البيت الأبيض، أعرب الرئيس الأميركي عن تفاؤله بأن القمة ستكون «رائعة جدا» مضيفا «نريد إزالة الأسلحة النووية» من شبه الجزيرة الكورية.ولخص مقاربته في تغريدة قال فيها «إذا تم نزع الأسلحة النووية بشكل كامل، فإن كوريا الشمالية ستصبح سريعا قوة اقتصادية.



وبدون ذلك، فسيظل الحال على ما هو».وتأتي مغادرة ترامب فيما يتجه قطار يحمل كيم ووفده من الصين إلى فيتنام.

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