رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يترأس اجتماعا للجنة الوطنية العليا للمياه

2019/02/26 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة الوطنية العليا للمياه اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للاطمئنان على الموقف المائي والاستفادة من الوفرة المائية لملء السدود.

وبحث الاجتماع ملف العلاقات العراقية التركية في هذا المجال، حيث أكد عبد المهدي أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المياه والحفاظ عليها والسعي لتحقيق مكاسب للعراق وشعبه في التفاوض حول ملف المياه مع دول الجوار، خصوصا تركيا وايران وسوريا، مبينا ان للحكومة توجها إيجابيا مع جميع دول الجوار، وفتح أوسع فرص التعاون.

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