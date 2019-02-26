2019/02/26 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختارت لجنة جائزة شفاء "گردي العالمية "مراسلة قناة "الآن" ، الصحفية جنان موسى لمنحها الجائزة العالمية وذلك عن تغطيتها للحرب على الإرهاب في كثير من المناطق العربية وغير العربية .شبكة رووداو الإعلامية الكوردية(مقرها اربيل ) والتي نظمت المراسم في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الصحفية شفاء گردي التي كانت تعمل في القناة ، قالت إن الصحفية جنان تستحق هذه الجائزة التي حصلت عليها بسبب شجاعتها وجرأتها في توثيق الأحداث .

المراسم التي حضرها الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند ، وكبار المسؤولين في إقليم كوردستان والعراق وصحفيين محليين وأجانب ، نظمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

واشار مدير عام شبكة رووداو الإعلامية، آكو محمد، أنه وبعد استشهاد شفاء گردي بأسبوع تم اتخاذ قرار من قبل مجلس إدارة الشبكة الاعلامية باستحداث جائزة باسمها تكريماً للصحفيين الذين واجهوا الصعاب أثناء تغطية الأحداث ونقل الحقائق.



معبراً عن الارتياح لأن اسم هذه الصحفية الشجاعة اقترن بجائزة تمنح لزميلاتها في أنحاء العالم، لافتاً إلى أن دعم حرية العمل الصحفي كان أحد تطلعات شفاء .

بدوره وفي كلمة له خلال المراسم، قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند "أذكركم بأني كنت في أربيل عندما كان داعش قريباً جداً منها، وفي العام 2014، قدمت فرنسا كل الدعم للعراق وكوردستان في حرب داعش "، مضيفاً "عندما كانت الظروف سيئة زرت مع الرئيس بارزاني حدود الموصل، وقد ذهبت اليوم أيضاً إلى قلب الموصل ، ورغم أنها محررة، لكن المدينة مدمرة، وهي بحاجة إلى إعادة إعمار".

وتابع ، نشكر الرئيس مسعود بارزاني والبيشمركة الذين كان لهم دور كبير في دحر وتدمير داعش.

وخنم هولاند كلمته بالتأكيد على ان " فرنسا ستستمر في دعمكم لمواجهة خطر الإرهاب " ، وعبر عن الأمل في أن يستمر الصحفيون في أداء عملهم .

من ناحيتها الصحفية جنان غردت على موقعها في تويتر بأنها حصلت في أربيل على جائزة شفاء كردي مع مبلغ قدره 15 ألف دولار لكنها تبرعت بالمبلغ لأجل مشاريع مختلفة في كردستان العراق، حيث يوجد هناك العديد من ضحايا داعش والذين هم بحاجة لمثل هذه المشاريع، ووعدت جنان بأنها ستتبرع بالجمعيات للجمعيات الخيرية في اقليم كوردستان.

بدوره نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، قال في كلمة تحدث فيها عن مخاطر العمل الصحفي في فترة الحرب ضد داعش، معلناً أن 250 صحفية وصحفياً استشهدوا خلال الحرب على داعش، من بينهم شفاء گردي التي ستبقى حية في قلوب جميع الصحفيين.وفي المراسم، ألقى أدريان ويلز، مدير الجمعية الأوروبية لتبادل الأخبار والمعلومات (إينيكس) ، كلمة لجنة التحكيم وأعلن من خلالها عن اسم الفائزة بالجائزة، مراسلة قناة (الآن) جنان موسى، التي سلّمها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الجائزة.

وقال ويلز في كلمته: "خلال تقييم هذه الجائزة بحثنا عن مجموعة مواضيع هامة، منها الشجاعة في نقل الأخبار والشهادة على الأحداث، الحماسة والمقدرة على إيصال الأخبار ، والخصوصيات التي تتمتع بها الصحفية في الخطوط الأمامية لجبهات القتال ".وأضاف: "الفائزة بهذه الجائزة، هي مثل شفاء تحمل جميع تلك المميزات.



حملتها التغطيات الصحفية عبر الشرق الأوسط من بنغازي الليبية عندما كانت قوات القذافي تتراجع لتهزم في النهاية، وصولاً إلى المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في العراق ثم في سوريا، وعندما كانت قوات البيشمركة تتقدم، كانت في الخطوط الأمامية لجبهات القتال في كوباني، الرقة وحلب لتغطية الأحداث".وقال أدريان ويلز: "في لجنتنا التحكيمية التي يعرف كل أعضائها خصوصيات تغطية أخبار العراق وسوريا، كان من دواعي الاعتزاز الكبير أن يكون صوت شابة عربية، أول من يفوز بهذه الجائزة".

بدورها ، وبعد تسلمها الجائزة، قالت جنان موسى: " ستظل شفاء حية بالنسبة للصحفيين وشعبها، وأنا فخورة بفوزي بهذه الجائزة وسأعمل على بقاء اسم شفاء حياً على المستوى العالمي".وكانت الصحفية الكوردية من شبكة رووداو الإعلامية شفاء گردي، قد استشهدت في الموصل في 25 فبراير/ شباط 2017 خلال تغطيتها للاحداث بالمدينة فيما أصيب المصور يونس مصطفى الذي كان برفقتها، وذلك جراء انفجار لغم أرضي زرعه داعش ، وتكريماً لروحها ولأرواح جميع الصحفيين والاعلاميين الذين فقدوا حياتهم خلال تغطية الحرب على داعش وأعمال العنف الأخرى ، وواجهوا الصعاب أثناء تغطيتهم هذه الأحداث ونقل الحقائق ، قررت شبكة رووداو الإعلامية استحداث جائزة شفاء گردي العالمية ومنحها سنوياً لصحفية تختارها لجنة تحكيم مكونة من شخصيات متخصصة عملت في كبرى وسائل الإعلام العالمية .

وتألفت لجنة جائزة شفاء گردي العالمية هذا العام من:

ــ روب باينون، الصحفي التلفزيوني الذي تولى إدارة الأخبار والبرامج في قنوات (BBC- Bloomberg-CNBC) التلفزيونية. ــ أدريان ويلز، مدير المجموعة الأوروبية لتبادل الأخبار والمعلومات (إينيكس) والمدير السابق للأخبار في شبكة (سكاي نيوز) البريطانية والخبير في مجال الاستراتيجيات الإعلامية. - جين عراف، كبيرة مراسلي إذاعة (NPR) الأمريكية والمسؤولة السابقة لمكتب (CNN) في العاصمة العراقية بغداد.

- جويس كرم، الأستاذ في جامعة جورج واشنطن. - آكو محمد، مدير عام شبكة رووداو الإعلامية.وقد شهدت المراسم عرض وثائقي عن الصحفية شفاء واخرى عن صحفيين وصفيات فقدوا حياتهم خلال تغطية الحرب على داعش ، وختمت بتقديم فقرات فنية من قبل الفنانين الكورديين جوان حاجو وهژار زهاوي وفرقة موسيقية كوردية فرنسية مشتركة .

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