2019/02/26 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان عبد المهدي استعداد العراق لإنشاء منطقة صناعية مع إيران على غرار الأردن هو توريط للوطن في دائرة العقوبات الأمريكية ودفاع غير مبرر عن الملالي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يورط العراق في دائرة العقوبات الأمريكية ودفاع غير مبرر عن الملالي) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يورط العراق في دائرة العقوبات الأمريكية ودفاع غير مبرر عن الملالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).