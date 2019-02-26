الرئيس الإيراني يقبل استقالة وزير خارجية بلاده

2019/02/26 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إعلامية، الاثنين، أن الرئيس الإيراني قبل استقالة وزير خارجية بلاده.

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