2019/02/26 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: توقع محلل في بنك "يو.بي.إس" أن يواصل مؤشر "ستاندرد آند بورز" مكاسبه خلال العام الجاري ويسجل مستوى قياسي في نهاية يونيو المقبل.





وقال "كيث باركر" الاستراتيجي في البنك الأمريكي خلال مذكرة للعملاء، اليوم الإثنين، إن "ستاندرد آند بورز" سوف يرتفع إلى مستوى قياسي بنهاية يونيو المقبل، على أن يصل إلى مستوى 2950 نقطة بنهاية العام الجاري، وفقاً لوكالة "بلومبرج".





وكان "ستاندرد آند بورز" قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر الماضي عند 2930 نقطة، وهو أعلى بنسبة 4% عن المستوى الحالي للمؤشر عند 2800 نقطة بحلول الساعة 8:20 مساءً بتوقيت جرينتش.





وأضاف المحلل أن نهج الاحتياطي الفيدرالي الجديد في التحلي بالصبر حيال المزيد من رفع معدلات الفائدة أدى إلى تحسن شهية المخاطرة.





وبافتراض نتيجة إيجابية في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتعافي النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي، يتوقع المحلل أن تصل "وول ستريت" إلى مستويات قياسية جديدة في الربع الثاني من العام الجاري.





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