أول تعليق رسمي من إيران حول استقالة ظريف

2019/02/26 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن المسؤولين في الخارجية ليس لديهم علم حول استقالة محمد جواد ظريف.

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