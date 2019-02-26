قيادي في تنظيم داعش يتحدث مع شخص ايزيدي ويكشف عن سبب ذبح التنظيم لـ50 فتاة ايزيدية، وايزيدي 24 تنشر تفاصيل المحادثة

2019/02/26 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال بعد ان أعلنت قوات التحالف الدولي يوم امس الأحد، عن الجريمة التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش الارهابي بحق النساء الايزيديات المحتجزات لدى عناصر التنظيم، الذين قاموا بذبح 50 فتاة ايزيدية في اخر معاقل التنظيم فيسوريا احتجاجاً على قتل قيادات بارزة في التنظيم الارهابي جراء قصف التحالف الدولي ضد داعش .وحصل […]

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