2019/02/26 | 00:42

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رئيس مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي : حسن روحاني لم يقبل باستقالة

ظريف حتى الآن والأخبار التي تحدثت عن موافقته "غير صحيحة"

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