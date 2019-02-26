2019/02/26 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد ‏الرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدى نجاد الحريات فى بلاده، معتبرا أنها أصبحت أسوأ مما كانت عليه فى عهد الشاه، مؤكدا الزج بالمنتقدين في السجون قائلا إنها أصبحت مليئة بالمعارضين الذين ليسوا بمأمن عن السلطة القضائية، كاشفا عما كان يدور خلف الكواليس بيه وبين المرشد على خامنئى وخلافاته معه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاد يفتح النار على "خامنئي": الحريات في الحضيض.. وعهدك أسوأ من أيام الشاه) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاد يفتح النار على "خامنئي": الحريات في الحضيض.. وعهدك أسوأ من أيام الشاه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).