استقالة ظريف.. وزير الخارجية الإيراني يقفز من سفينة طهران الغارقة

2019/02/26 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استقالته مساء الاثنين، دون توضيح الأسباب وتزامناً مع زيارة رئيس النظام السوري إلى طهران للقاء المرشد خامنئي والرئيس حسن روحاني، في خطوة تبرهن على موت الدبلوماسية الإيرانية وغرفها في مستنق الأزمات التي تعانيها المنطقة.

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