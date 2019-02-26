2019/02/26 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة فرانسوا أولاند إلى مقر شبكة رووداو الإعلامية في أربيل ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيارة فرانسوا أولاند إلى مقر شبكة رووداو الإعلامية في أربيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).