جولدمان ساكس:الأسهم ذات الرافعة التشغيلية المنخفضة أقل تأثراً بالتباطؤ الاقتصادي

2019/02/26 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أوصى محلل في بنك "جولدمان ساكس" بشراء أسهم الشركات ذات الرافعة التشغيلية المنخفضة، في ظل التباطؤ الحاد للاقتصاد الأمريكي

وقال "ديفيد كوستين" كبير محللي الأسهم بـ"جولدمان ساكس" في مذكرة للعملاء، اليوم الإثنين: "إن النمو الاقتصادي الأمريكي قد تباطأ بشكل حاد منذ أوائل ديسمبر، وفي ظل البيئة الكلية الحالية نوصي المستثمرين بشراء الأسهم ذات الرافعة التشغيلية المنخفضة وبيع نظيرتها ذات الرافعة التشغيلية العالية"، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي".





وشركات الرافعة التشغيلية المنخفضة هي تلك التي تملك حصة قليلة من التكاليف الثابتة كنسبة مئوية من الإيرادات، ما يعني أن أرباحها التشغيلية لن تتأثر كثيراً بهبوط العوائد.





وأوضح المحلل: "تميل الشركات التي تتمتع برافعة تشغيلية منخفضة إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بالمزيد من المبيعات، إلا أن تكاليفها الثابتة منخفضة لتغطية كل شهر، لذلك عندما تعاني الشركات من تراجع مبيعاتها من جراء تباطؤ الاقتصاد، فإن أولئك الذين يتمتعون برافعة تشغيلية منخفضة سوف يكونوا أقل تأثراً ".





وقام جولدمان ساكس بتكوين محفظة تضم 50 سهماً تمثل الشركات ذات الرافعة التشغيلية المنخفضة بالنسبة لقطاعها، مشيراً إلى أن هذه السلة حققت مكاسب أكثر من مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.5% في الشهرين الماضيين.





ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز "500 بأكثر من 11%.





وأشار جولدمان ساكس إلى أن 24% من هذه المحفظة في قطاع التكنولوجيا مثل آبل وميكرون و أبليد ماتريال إلى جانب نيفيديا.





وتابع البنك الأمريكي أن الأسهم الأخرى في هذه المحفظة تشمل ماكدونالدز وستاربكس والت ديزني وأمجين.





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