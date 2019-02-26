تغريدات ترامب ومصير البريكست محور الأسواق العالمية اليوم

2019/02/26 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من:أحمد شوقي

مباشر: كان لتغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب مصير البريكست الكلمة العليا في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.





فيما تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم، مع مكاسب الأسهم وبالرغم من ضعف أداء الدولار، وسط تطورات التجارة الإيجابية.





تغريدات ترامب

وعاد الرئيس الأمريكي من جديد لانتقاد صعود أسعار النفط وأوبك في تغريدة عبر تويتر، داعياً المنظمة بالتحلي بالهدوء والصبر بشأن وتيرة خفض الإنتاج.





وأضاف الرئيس الأمريكي: "الاقتصاد لا يستطيع استيعاب زيادة أسعار النفط"، واصفاً إياه بأنه "هش".





وعلى إثر تغريدة ترامب، شهدت أسعار النفط خسائرها قوية تجاوزت 3% عند تسوية تعاملات اليوم ، إلى جانب أيضاً زيادة المعروض من قبل الولايات المتحدة.





ومن جانبه توقع بنك "جولدمان ساكس" مكاسب على المدى القريب لأسعار النفط، مشيراً إلى أن الخام من الممكن أن يتراوح بين مستوى 70 دولارً للبرميل إلى 75 دولاراً للبرميل.





وفي تغريدة خاصة بالشأن التجاري، أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيؤجل الموعد النهائي بشأن زيادة التعريفات على الصين، مشيراً إلى أن الطرفين يجريان محادثات مثمرة.





كما أشار ترامب إلى أن الصين والولايات المتحدة قريبان جداً من عقد صفقة تجارية، مضيفاً إلى أنه يعتزم عقد قمة مع نظيره الصيني.





اللون الأخضر يخيم على مؤشرات الأسهم العالمية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم، مع تأجيل موعد فرض تعريفات من قبل واشنطن ضد بكين.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع مخزونات الجملة بالولايات المتحدة بنحو 1.1% خلال شهر ديسمبر الماضي.





فيما أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم في النطاق الأخضر مع مكاسب الأسواق العالمية والتفاؤل التجاري.





وفي نهاية تعاملات اليوم، ارتفعت الأسهم الصينية بنحو 6% مع تأجيل موعد فرض التعريفات الأمريكية ضد بكين.





كما ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني عند أعلى مستوى في 10 أسابيع بنهاية تعاملات اليوم بعد تطورات إيجابية بشأن التجارة.





مصير البريكست

رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فكرة تأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمقرر له في 29 مارس المقبل بعد مطالبة رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك بذلك من أجل تجنب البريكست الصعب.





جاء ذلك أيضاً بعد تقرير صحفي يشير إلى أن تأجيل موعد البريكست ضمن الخيارات أمام الحكومة البريطانية.





ومن جانبه، أعلن حزب العمال البريطاني دعمه لإجراء استفتاء ثان بشأن البريكست وسوف يقوم بتقديمه للبرلمان يوم الأربعاء.





ووعدت ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بإنهاء المفاوضات بشأن البريكست قبل انعقاد قمة قادة الكتلة في 21 مارس المقبل.





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