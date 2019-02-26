محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام مع تأجيل التعريفات ضد الصين

2019/02/26 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع تأجيل خطة زيادة تعريفات واشنطن ضد الصين.





وكان قطاعا الصناعة والتكنولوجيا الأفضل أداءً في وول ستريت، كما قاد سهما "كاتربيلر" و"داو ديبونت" مكاسب المؤشر الصناعي داو جونز.





وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين والولايات المتحدة في مراحل متقدمة جداً بشأن عقد صفقة تجارية.





كما تلقت الأسهم الأمريكية الدعم بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سوف يؤجل موعد انتهاء الهدنة التجارية مع الصين والذي كان من المقرر له في 1 مارس المقبل نتيجة للمحادثات المثمرة الدائرة بين الطرفين.





وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يخطط لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينج لإبرام صفقة تجارية مع بكين.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% أو 60 نقطة ليصل إلى مستوى 26091.9 نقطة، بعدما بلغت مكاسبه 200 نقطة خلال التداولات.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.1% إلى 2796.1 نقطة، فيما صعد "ناسداك" بنسبة 0.4% مسجلاً 7554.4 نقطة.





وبحلول الساعة 9:04 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 96.415.





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