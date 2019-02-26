2019/02/26 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة أطباء بلا حدود إن مهاجمين أشعلوا النار في مركز للعلاج من الإيبولا تديره المنظمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت متأخر من يوم الأحد مما أجبر العاملين في المركز على إخلائه من المرضى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهاجمون يشعلون النار في مركز للعلاج من الإيبولا في الكونغو) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهاجمون يشعلون النار في مركز للعلاج من الإيبولا في الكونغو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).