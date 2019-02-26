مطار إسطنبول الجديد يبدأ التشغيل الكامل 7 أبريل

2019/02/26 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ مطار إسطنبول الجديد الدخول حيز التشغيل الكامل حتى السابع من أبريل/ نيسان.

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