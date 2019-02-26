منافس بوتفليقة على الرئاسة: الشعب الجزائري فقد الأمل في النظام والدولة

2019/02/26 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح اللواء المتقاعد علي غديري، المرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، والمنافس للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن الأوضاع في الجزائر محرجة لأن الأزمة تجاوزت حدودها.

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