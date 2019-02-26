‏⁧‫مصادر: مجلس الشورى الإيراني سيدرس غدا خلفيات استقالة ظريف

2019/02/26 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مصادر اعلامية، ان مجلس الشورى الإيراني سيدرس غدا الثلاثاء خلفيات استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف في جلسة غير علنية.

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