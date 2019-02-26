إدارة الزوراء تسمي حكيم شاكر مدربًا للفريق خلفًا لـ

2019/02/26 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، تسمية مدرب جديد لفريقها الكروي.

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