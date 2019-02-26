في ظل فراغ أمني.. مسلحون يسرقون منزلاً شرقي العاصمة بغداد

2019/02/26 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أفاد مصدر أمني ، أمس الاثنين ، بأن مسلحون مجهولون يسرقون مبالغ ومصوغات ذهبية من منزل بمنطقة الفضيلية في بغداد.

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