خروقات حوثية جديدة للهدنة الأممية باستهداف مواقع العمالقة في الحديدة

2019/02/26 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل مليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية باستهداف وقصف مواقع قوات العمالقة الموجودة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

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