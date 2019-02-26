2019/02/26 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الاستخبارات العسكرية تطارد البغدادي على الحدود العراقية ـ السورية

26/02/2019 01:23:00 AM |

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واع بغداد

افاد مصدر عسكري رفيع المستوى، اليوم الاثنين، بان الاستخبارات العسكرية العراقية تطارد "البغدادي" لقتله أو اعتقاله في المناطق الحدودية العراقية ـ السورية.

وذكر المصدر لـ(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )ان "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أمر قيادة العمليات المشتركة بتنفيذ عمليات عسكرية استباقية لإجهاض أي محاولة لعبور عناصر داعش الارهابي من سوريا بإتجاه العراق".

واضاف ان "القوات المسلحة العراقية تلقت الاوامر بمواجهة وصدّ اي اعتداء ارهابي داعشي يأتي للعراق من داخل الاراضي السورية مع قتل وأسرّ أو اعتقال أي ارهابي يريد التقرّب من الحدود العراقية".

واشار المصدر الى ان "الاستخبارات العسكرية العراقية تطارد زعيم تنظيم داعش الارهابي المجرم ابي بكر البغدادي لقتله أو اعتقاله والمعلومات تفيد بأنه يتواجد في المناطق الحدودية العراقية ـ السورية".

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