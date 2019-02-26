مدير مكتب روحاني : الرئيس لم يقبل استقالة ظريف حتى الان

2019/02/26 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} نفى مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني الانباء التي قالت ان الأخير قبل استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف .

زكتب محمود واعظي على صفحته على تويتر "إن الأنباء القائلة إن الرئيس قبل استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف من منصبه غير صحيحة .



وأعلن محمد جواد ظريف استقالته من وزارة الخارجية يوم الإثنين في تغريدة على صفحته في الانستغرام .

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