تحرير أسرة إيزيدية في الباغوز

2019/02/26 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الاثنين من تحرير اسرة ايزيدية اخرى في شرق دير الزور السورية، من سيطرة تنظيم داعش.

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