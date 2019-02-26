الولايات المتحدة الأمريكية: تصرفات مادورو لن تمر دون عقاب

2019/02/26 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن تصرفات الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو ”لن تمر دون عقاب“، مؤكدًا دعم بلاده لزعيم المعارضة خوان غوايدو.

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