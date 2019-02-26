قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية في قصف مدفعي بجبهة نهم

2019/02/26 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية ، في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني، بجبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

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