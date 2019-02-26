مدیر عام قناة الغدير الفضائیة يحضر مراسم الفائز بجائزة

2019/02/26 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكرمت لجنة جائزة شفاء كَردي خلال حفل أقيم، اليوم الاثنين في أربيل صحفية دولية خاطرت بحياتها في سبيل مهنتها وأعدت تقارير في ظل ظروف خطرة.وتعتبر جائزة "شفاء كَردي" تحية لذكرى الصحفية الشجاعة شفاء كَردي، وجميع المراسلين الذين ضحوا بحياتهم وهم يؤدون مهمتهم المشرفة المتمثلة في نقل الحقيقة.كما اعتبر الحاضرون في الحفل جائزة "شفاء كردي" تكريم لجميع ضحايا "داعش" وكل الذين حاربوا الإرهاب وضحوا بحياتهم ليكون عالمنا مكاناً أكثر أماناً يعمه السلام.وثمنت شبكة روداو دور قناة الغدير الفضائية ومديرها العام السيد مضر البكاء في أعمال القناة ومشاركاتها ومساندتها لحرية الصحافة والصحافة المهنية.وأعربت شبكة روداو ولجنة جائزة "شفاء كردي" عن شكرها لحضور السيد البكاء الى الحفل.وشارك في هذه المراسم صحفيون من كل أرجاء العالم، ودبلوماسيون، ومسؤولون وحكوميون وشخصيات بارزة.واستشهدت شفاء كَردي (1986-2017) جراء انفجار عبوة مزروعة في مدينة الموصل، وهي تعمل على تغطية قصة خبرية عن واحدة من أسوأ المقابر الجماعية الخاصة بداعش صيتاً.

انتهى.ص.هـ.ح.

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