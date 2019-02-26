ترامب يعلن تحرير مواطن أمريكي كان محتجزا في اليمن ويشكر الإمارات

2019/02/26 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، عن تحرير مواطن أمريكي كان محتجزا في اليمن، كما شكر الإمارات على دورها في ذلك.

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