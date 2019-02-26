بعد تهديد بوتين.. التلفزيون الروسي ينشر

2019/02/26 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر التلفزيون الرسمي الروسي قائمة منشآت أميركية قد تستهدفها موسكو في حال اتخاذ قرار بشن ضربة نووية، مشيرا إلى صاروخ سرعته تفوق سرعة الصوت سيكون قادرا على ضرب الأهداف الأميركية في أقل من خمس دقائق.

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