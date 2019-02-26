لا غالب ولا مغلوب في موقعة جيرونا وسوسييداد

2019/02/26 | 02:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جيرونا صار رصيده 28 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما أصبح رصيد سوسييداد 35 في المركز الثامن.

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