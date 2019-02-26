مصدر برلماني لـ

2019/02/26 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر برلماني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) سيبحث غدا استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

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