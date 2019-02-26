الموانئ العراقية تعيد إعمار وتأهيل جسر شمال البصرة بعد انهياره

2019/02/26 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الموانئ العراقية، عن إعمار وتأهيل جسر "بيت غزيل" شمال البصرة بعد انهياره.

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