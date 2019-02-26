2019/02/26 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الاثنين، على قرار الحكومة البريطانية اعتبار ميليشيات حزب الله بشقيها السياسي والعسكري منظمة إرهابية محظورة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحريري يعلق على القرار البريطاني بشأن ميليشيات حزب الله) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحريري يعلق على القرار البريطاني بشأن ميليشيات حزب الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).