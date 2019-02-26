ظهور جديد لقاسم سليماني خلال زيارة الأسد لطهران

2019/02/26 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أحدث ظهور له، ظهر قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الإيراني حسن روحاني ،، خلال زيارة الرئيس السوري إلى طهران.

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