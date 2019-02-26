ظهور جديد لسليماني الى جانب الاسد وروحاني

2019/02/26 | 03:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ظهر الجنرال قاسم سليماني إلى جوار الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الايراني حسن روحاني خلال زيارة الاسد الى ايران.وسليماني هو قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وهو الفيلق المسؤول عن العمليات الخارجية, والذي تنسب اليه ادارة العمليات الخارجية في المنطقة والتي تشمل ادارة حروب وصراعات كتلك التي تحدث في العراق وسوريا واليمن […]

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