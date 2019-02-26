واع/نائب يؤكد جدية الحكومة بملف السكن

2019/02/26 | 03:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع بغداد

أعلن النائب فالح الزيادي،اليوم الثلاثاء ، إن الحكومة تعمل على مستوى عالٍ من الجدية على ملف السكن، وهناك إجراءات فعلية على ارض الواقع، من قبيل تشكيل لجان مشتركة لجرد الأراضي، مستدركا أن ذلك الموضوع ليس بتلك السهولة.

وذكر الزيادي لمراسل (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )إن الصعوبات التي تواجه تنفيذ مشروع توزيع قطع الأراضي على المواطنين تتمثل بملكية المساحات اللازمة فضلا عن ضرورة تخصيص أموال طائلة لغرض استملاكها حيث لا يمكن لأي بلدية من البلديات أن تشرع بعملية التوزيع دون البدء بعملية التعويض سواء المادي أو العيني لأصحاب تلك الأراضي.

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