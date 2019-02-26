2019/02/26 | 03:12
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع سبوتنيك.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: ترامب يلتقي كيم مساء الأربعاء المقبل) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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