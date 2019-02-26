600 مشروع بقيمة 500 مليار ريال... السعودية تقيم أكبر منتدى للمشاريع في الشرق الأوسط

2019/02/26 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقيم السعودية الحدث الأول والأكبر من نوعه في المملكة وفي منطقة الشرق الأوسط منتدى المشاريع المستقبلية في الرياض لمدة يومين 25-27 فبراير، وتشارك فيه عدة جهات حكومية وشركات وطنية رائدة بعرض مشاريعها المستقبلية التي تتجاوز 600 مشروع تُقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 500 مليار ريال وذلك لعرضها أمام المقاولين والمهتمين في قطاع المقاولات.

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