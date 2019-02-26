مكتب روحاني ينفي قبول استقالة ظريف

2019/02/26 | 03:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي الانباء التي افادت بقبول استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف من قبل الرئيس الايراني حسن روحاني.

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