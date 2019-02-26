الأسد يقدّم فروض الامتنان لخامنئي

2019/02/26 | 03:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة مفاجئة إلى طهران هي الأولى له منذ اندلاع الاحتجاجات في بلاده، التقى خلالها المرشد

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