البشير يحظر الاحتجاجات في إجراءات طوارئ جديدة

2019/02/26 | 03:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس حظر الرئيس السوداني عمر البشير التجمهر والتجمعات غير المصرح بها وأعطى سلطات واسعة جديدة للشرطة في سلسلة أوامر طوارئ أصدرها يوم الاثنين بهدف التصدي لأطول اضطرابات ضد الحكومة خلال حكمه المستمر منذ 30 عاما.جاءت أوامر الطوارئ وسط احتجاجات جديدة في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع […]

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