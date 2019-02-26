2019/02/26 | 03:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الجدل بشأن مبادرة المساواة في الإرث التي أطلقها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مستقبلها في ظل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التونسي: مبادرة المساواة في الإرث ثورة مجتمعية ثانية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس التونسي: مبادرة المساواة في الإرث ثورة مجتمعية ثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).