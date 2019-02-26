أول تعليق رسمي من الولايات المتحدة على استقالة ظريف

2019/02/26 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي قدم استقالته هو مجرد "وجه للمافيا الدينية".

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