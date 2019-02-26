بريطانيا تحظر حزب الله استكمالا للتحذير الأميركي للبنان

2019/02/26 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – بيروت – رأت أوساط سياسية لبنانية أن إعلان بريطانيا اعتبار حزب الله مجردّ “منظمة إرهابية” من دون تفريق بين جناحيه

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