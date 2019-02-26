الأمم المتحدة تعلن عن خطة إنسانية لليمن بـ5 أهداف

2019/02/26 | 03:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأمم المتحدة، إن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن هذا العام تدور حول 5 أهداف لها الأولوية القصوى.

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