وزير الخارجية اليمني: فشل اتفاق السويد يعني العودة للعنف والتدمير

2019/02/26 | 03:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية لم تنسحب حتى الآن من الميناءين المتفق عليهما (الصليف ورأس عيسى)، محذراً من أن فشل اتفاق ستوكهولم الخاص بالهدنة في الحديدة يعني العودة إلى مربع العنف والتدمير.

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