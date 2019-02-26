في خطوة مفاجئة.. وزير الخارجية الإيراني يستقيل من منصبه

2019/02/26 | 03:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساء الاثنين استقالته من منصبه على صفحته الرسمية بموقع إنستغرام.وجاءت استقالة قائد الدبلوماسية الإيرانية

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