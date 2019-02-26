الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يعلنان “عصرا جديدا” رغم الخلافات

2019/02/26 | 04:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن قادة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية الإثنين في ختام قمتهما المشتركة الأولى في شرم الشيخ بشرق مصر، عن “عصر جديد” في العلاقات بينهم بالرغم من استمرار الخلافات في وجهات النظر ولا سيما حول حقوق الإنسان.وقرر رؤساء دول وحكومات أكثر من أربعين بلدا في التكتلين في ختام القمة التي انطلقت الأحد، “بدء عصر […]

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