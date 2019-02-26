البيت الأبيض: ترامب يلتقي كيم مساء الأربعاء

2019/02/26 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيلتقي بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون في فيتنام يوم الأربعاء، في اجتماع قصير يعقبه عشاء عمل مع المستشارين.

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